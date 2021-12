Fibre optique : fin de la première étape de déploiement en Mayenne

L'inauguration de la dernière armoire de rue pour la fibre optique en Mayenne a eu lieu ce mardi 21 décembre à Astillé au sud de Laval. Au total, 322 armoires de fibre optique ont été posées et raccordées dans le département.

C'est la fin d'un long processus d'installation. Ce mardi 21 décembre, la dernière "armoire de rue" pour le déploiement de la fibre optique a été inaugurée en Mayenne. Précisément sur la commune d'Astillé, au sud de Laval. Au total, désormais, ce sont 322 armoires de fibre optique qui ont été posées et raccordées en Mayenne avec 750 kilomètres de câbles fibre. La fin d'une première étape qui consistait à réaliser le squelette du réseau. En Mayenne, près de 80.000 logements sont ainsi éligibles à la fibre optique. Ce sera 115.000 fin 2022.

La Mayenne, département le plus fibré de l'Ouest

Le réseau de fibre optique déployé par Mayenne Fibre est un réseau mutualisé. Les administrés auront la possibilité de souscrire un abonnement Très Haut Débit auprès du fournisseur d’accès internet de leur choix. Grâce aux déploiements conjoints des trois opérateurs d’infrastructure Laval Très Haut Débit, Mayenne Fibre et Orange, le département de La Mayenne est toujours le département le plus fibré de l’Ouest (Bretagne et Pays de Loire) avec près de trois logements sur quatre, selon le dernier observatoire des déploiements Fibre publié par l’Arcep.

Pour Olivier Richefou, président du département de la Mayenne, "la fibre optique est un enjeu majeur pour la vie quotidienne des Mayennais et l'attractivité de la Mayenne. Familles, entrepreneurs, acteurs du tourisme, médecins, agriculteurs... tous expriment le besoin d'infrastructures numériques capables de répondre aux outils d'aujourd'hui et aux besoins de demain. L'ambition du Département est de couvrir 100% du territoire. Notre calendrier est ambitieux, l’inauguration de cette dernière armoire montre que nous sommes totalement investis pour le respecter. "