Fibre optique : La Souterraine, Boussac, Gouzon en partie éligibles

D'ici le 6 août, plus de 3700 foyers creusois seront raccordables au réseau fibré. Découvrez les dix-huit communes concernées par le tout dernier déploiement de l'internet à très haut-débit.

L'internet à grande vitesse... certains l'ont déjà mais beaucoup en rêvent encore. Il arrive en tout cas en masse dans plusieurs communes et secteurs de la Creuse. Le syndicat DORSAL, chargé du déploiement de la fibre, annonce une éligibilité pour 3728 nouveaux foyers d'ici le 6 août.

18 communes en tout

En tout, dix-huit communes sont concernées : Peyrat-la-Nonière (428 lignes), Puy-Malsignat (66), Dun-le-Palestel (343), Maison-Feyne (7), La Souterraine (585), Saint-Priest-la-Feuille (96), Boussac (608), Boussac-Bourg (337), Saint-Marien (177), St-Silvain-Bas-le-Roc (164), Saint-Pierre le Bost (125), Malleret Boussac (100), Bussière-Saint-Georges (22), Leyrat (1), Gouzon (615), Parsac Rimondeix (17), Saint-Chabrais (19), Saint-Dizier-la-Tour (18).

Pour être raccordé, il suffit de... s'abonner.

Pour avoir la fibre chez soi, il suffit de s'abonner. Un technicien viendra ensuite faire le branchement final (gratuit) entre le réseau et le logement.

Depuis début du déploiement, DORSAL a livré 18000 lignes optiques, le syndicat doit encore en construire plus de 60000 pour mailler l'ensemble du territoire. L'opération doit se poursuivre jusqu'en 2024, pour un coût total de 174 millions d'euros, à la charge du Département et des intercommunalités (39%), la Région (33%,) l'Etat (25%) et l'Europe (3%).