Fibre optique : Avec 100.000 foyers raccordés, le Berry n'est pas à la traîne

A la mi-juillet 2021, le RIP (réseau d'initiative publique) conduit par les syndicats Mixtes du Cher (Berry numérique) et de l'Indre (RIP 36) et exploité par Berry Fibre Optique vient de franchir un nouveau seuil avec la 100 000e prise déployée !

D'ici quatre ans, la fibre optique sera à la porte de votre maison ou appartement et donc le Berry sera couvert à 100%

La fracture numérique se réduit en Berry. La preuve, ce sont 6600 kilomètres de fibres déployées, 140 communes de l'Indre et du cher desservies soit un total, pour le moment, de 100 000 foyers et professionnels éligibles aux offres à très haut débit des fournisseurs d'accès à internet. Onze opérateurs se sont, par ailleurs, déjà manifestés pour proposer leurs offres sur ces infrastructures. Laurent Roussat est le directeur de Berry Fibre optique : "Aujourd'hui, ce qui est important pour que l'habitant du Berry puisse bénéficier de la fibre optique, c'est que le réseau soit construit jusqu'à la proximité de son domicile. Et une fois ce réseau déployé, l'administré pourra souscrire un abonnement auprès de son opérateur. Lors de cette première souscription à la fibre, l'opérateur procédera au raccordement de la rue au domicile."

Le département de l'Indre s'est préparé depuis longtemps à recevoir la fibre

Laurent Roussat, directeur de Berry Fibre optique © Radio France - Sylvain ROGIE

Il y a presque dix ans, le département de l'Indre était déjà sensibilisé à la fibre : "Mes prédécesseurs avaient bien compris les choses. Dès la présidence de Louis Pinton, la création du RIP 36 (le réseau d'initiative publique de l'Indre) a permis d'être en avance par rapport à d'autres départements où ils commencent juste le déploiement tandis que nous, nous en sommes déjà à la phase numéro deux qui va nous permettre d'être très compétitif à l'échelon national." précise Marc Fleuret, le nouveau président du conseil départemental de l'Indre et du RIP 36.

Le programme d'investissement est de 400 millions d'euros sur l'Indre et le Cher, financés par l'Europe, l'État, la Région, les Départements, les communautés de communes et d'agglomération ainsi que le gestionnaire du réseau Berry fibre optique. D'ici quatre ans, tout le territoire du Berry pourra bénéficier d'un réseau de très haut débit.

Pour plus de renseignements : berryfibreoptique.fr