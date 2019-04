Fibre optique : objectif 100% des zones rurales équipées d'ici la fin 2021 dans le Nord-Pas-de-Calais

Cysoing, France

L'internet à très haut débit débarque à la campagne ! Normalement, toutes les zones rurales seront couvertes par la fibre débit d'ici la fin 2021. Cela concerne un tiers des habitants de la région.

Ce ne sont pas les opérateurs de télécommunication qui s'en chargent. Orange et SFR préfèrent investir dans les zones urbaines, plus rentables. A la campagne, ce sont les pouvoirs publics qui déploient le réseau depuis deux ans et demi. Plus précisément le Syndicat mixte Nord-Pas-de-Calais numérique, créé en 2013 par la région et les départements du Nord et du Pas-de-Calais. Axione est en charge de la construction et de l'exploitation du réseau. Le réseau est ensuite loué aux fournisseurs d'accès.

"Une prise coûte environ 1260 euros, dont 80 % sont couverts par des partenaires privés. Le reste à charge pour les collectivités est de 150 euros, 110 euros pour l'Etat" détaille Christophe Colon, le président du syndicat mixte.

"Ca ne va rien coûter aux gens" Christophe Coulon Copier

Un débit dix à trente fois supérieur

Pour l'instant 170 000 prises de fibre optique ont déjà été construites par le syndicat mixte. Une fois votre commune équipée, vous pouvez choisir votre fournisseur d'accès. SFR, Bouygues et Free sont notamment déjà présents sur le réseau. Orange débarque tout juste : "En avril nous arrivons dans les cinq communes des Weppes et en mai nous serons dans quatre-vingt communes dont un certain nombre de la Pévèle Carembaut" détaille Laurent Vittou, le délégué régional.

Les opérateurs et le syndicat mixte assure que le raccordement à la fibre ne coûtera pas un euro aux usagers : "l'installation est offerte à condition que votre logement se situe à moins de quarante mètres du trottoir où passe la fibre, ce qui est le cas de 99% des maisons dans la région" relativise Christophe Coulon.

"Il y a en moyenne sept écrans connectés par foyer, avec des usages de plus en plus divers : des jeux en ligne, des téléchargements... L'arrivée de la fibre permet de monter jusqu'à un gigabit" se réjouit Olivier Mast, directeur d'Orange Grand Nord-Est.

Pour savoir si votre commune est éligible à la fibre, vous pouvez consulter la carte sur le site de Cap Fibre.