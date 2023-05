Fibre optique : plus de 60 % des raccordements déjà réalisés dans la Manche

« Dans la Manche, le grand public est très demandeur d’un raccordement à la fibre optique ». Le constat formulé par Jean Morin, président du département, est largement partagé par les acteurs du déploiement de la fibre dans la Manche. Des acteurs publics, pour la plupart.

C’est l’une des spécificités du département : le raccordement au très haut débit est orchestré par les collectivités, réunies au sein de l’instance « Manche numérique ». Son président, Antoine Delaunay, est ainsi conseiller départemental du canton d’Avranches.

Manche numérique « tient le cap » des raccordements

Ce jeudi 4 mai 2023, il présentait l’état des travaux de raccordement dans le département, alors que 200 000 des 330 000 connexions à la fibre optique prévues d’ici fin 2025 ont été réalisées. Pour Jean Morin, président du département, « “Manche numérique” tient le cap. Nous pouvons espérer raccorder la quasi-totalité du département d’ici fin 2024 ».

« Aujourd’hui, nous avons près de 78 000 abonnés. Ça représente un taux de pénétration de 40 %, c’est-à-dire que nous sommes un petit peu au-dessus de la moyenne nationale » se félicite Antoine Delaunay, président de Manche numérique.

Coût total de l’opération : 516 millions d’euros, financé à 47 % par de l’argent public. « C’est le premier chantier public du département », insiste Antoine Delaunay. Le reste est financé par « Manche Fibre », délégataire de service public, dont les actionnaires sont l’installateur Altitude Infrastructure (implanté à Val de Reuil près de Rouen), et la Banque des territoires (via la Caisse des dépôts). L’État et le département sont les deux principaux financeurs publics (à hauteur de 86,54 et 64,64 millions d’euros), suivis de la région (41,6 millions), des intercommunalités (près de 41 millions), et – loin derrière – de l’Union européenne (8,22 millions).

Une carte pour connaître la date de commercialisation de l'offre internet via la fibre partout dans le département

50 000 raccordements à la fibre optique vont être réalisés cette année. Avec l’objectif, donc, de raccorder l'ensemble du département d'ici fin 2025. Retrouvez la carte interactive pour savoir à quelle date vous pourrez bénéficier de la fibre.