Fibre optique : un déploiement à marche forcée et non sans heurts dans les zones rurales

Dans les zones rurales et de montagne, les conseils départementaux sont chargés de déployer la fibre optique. Ils affichent la volonté d'aller vite pour réduire la fracture numérique, mais dans les faits, c'est plus compliqué. L'installation des câbles pose parfois problème, les sous-traitants manquent de main d'œuvre qualifiée, et les retards s'accumulent, comme dans le Tarn où 140 000 foyers et entreprises devaient être raccordés fin 2022, On en est seulement à 50 000 seulement (moins de la moitié).

En Haute-Garonne, on annonce le 100% fibre optique pour la fin de cette année. Victor Denouvion préside le syndicat mixte Haute-Garonne numérique, créé par le département pour développer le réseau de fibre optique. La Haute-Garonne met les bouchées doubles, en s'adaptant au territoire mais il y a du retard dans le Comminges.

Un raccordement parfois périlleux

La fibre optique est installée en aérien dans de nombreuses zones rurales, car poser les câbles en souterrain nécessite plus d'argent et plus de temps. Or les poteaux historiques de France Télécom sont souvent vétustes, mal entretenus, et ne tiennent pas quand on y ajoute le poids de la fibre. Il y a un risque de casses lors de coup de vent, lorsqu'on élague.

Ce vendredi, le conseil départemental de la Haute-Garonne inaugure à Merville la 200 000ème prise de fibre optique, mais une fois un nœud de raccordement installé, cela ne veut pas dire que les habitations de tout un quartier sont éligibles à la fibre, le délégataire de service public dispose d'une année supplémentaire pour câbler tout le monde.

Selon Cyril Gousse, membre de l'association des opérateurs Télécom alternatifs, l'objectif d'installer la fibre optique partout en Haute-Garonne d'ici à la fin de l'année est très ambitieux.

La fibre optique dans nos départements de l'ex-Midi-Pyrénées

Haute-Garonne : l'objectif est de terminer la construction du réseau fibre optique fin 2022. En cette fin avril, 200 000 foyers sont raccordés sur 278 000 prévus. Le Conseil départemental déploie depuis 2016 via le syndicat mixte Haute-Garonne Numérique et son délégataire Fibre 31 (Altitude infrastructure). En juin, le département comptera 100 000 abonnés à la fibre optique, soit un taux de raccordement de 43 % des prises.

Tarn-et-Garonne : le 100 % fibre prévu en juin 2023. Au 1er janvier, 60 000 logements ou entreprises étaient raccordés. Le département déploie depuis 2019 via le Syndicat Mixte Tarn-et-Garonne Numérique et son délégataire Octogone Fibre (Altitude Infrastructure). 110 000 prises optiques seront créées au total.

Tarn : l'objectif de raccorder 140 000 foyers et entreprises à la fin de l'année ne sera pas tenu. 50 à 60 000 foyers seulement sont raccordés. En juin 2019, le Conseil départemental a lancé une délégation de Service Public, Tarn Fibre (SFR-Groupe Altice).

l'objectif de raccorder 140 000 foyers et entreprises à la fin de l'année ne sera pas tenu. 50 à 60 000 foyers seulement sont raccordés. En juin 2019, le Conseil départemental a lancé une délégation de Service Public, Tarn Fibre (SFR-Groupe Altice). Ariège : il faudra attendre 2025 pour câbler tout le département. En décembre 2017, un contrat de délégation de service public a été signé avec Ariège Très Haut Débit, filière d’Orange implantée à Foix.

Gers : une couverture 100% fibre du département est prévue d'ici 2025. Un contrat de délégation de service public a été signé avec Gers Numérique et le marché attribué à Orange.

L'Aveyron, le Lot et la Lozère se sont associés pour déployer la fibre dans les trois départements. Orange désigné pour mener le chantier. 15% du réseau est déjà construit. 2017 :Attribution Délégation de Service Public à Alliance Très haut débit (filiale Orange) 2019 :premier abonné 2022 janvier : Plus de 100 000 prises construites Plus de 20 000 abonnés LOT : au 1er octobre 2021 : couverture estimée à environ 65%.