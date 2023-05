Fibre : sous-traitance, coupures, le Sénat examine une proposition de loi pour améliorer les raccordements

La fibre, la connexion internet ultrarapide, est au cœur des discussions du Sénat ce mardi. Les sénateurs examinent une proposition de loi LR pour garantir la qualité des raccordements aux réseaux "très haut débit" en fibre optique et renforcer les droits des utilisateurs en cas d'interruption prolongée de l'accès à internet. Si la fibre optique est devenue le moyen de connexion majoritaire parmi l'ensemble des abonnements à l'internet, près d'un foyer sur cinq est encore privé d'une "véritable" connexion à internet à très haut débit, selon l'UFC-Que Choisir. La proposition de loi du sénateur Les Républicains de l'Ain Patrick Chaize prévoit deux axes d'amélioration, afin d'atteindre l'objectif d'une "généralisation" de la fibre d'ici à 2025.

Des droits élargis pour les usagers

Le premier point concerne les droits des usagers, en cas d'interruption prolongée de l'accès à internet. Au-delà de cinq jours consécutifs d'interruption, le paiement de l'abonnement serait suspendu. Au-delà de 10 jours, le consommateur bénéficierait d'une indemnité qui ne pourrait être inférieure, par jour de retard, au cinquième du prix mensuel de l'abonnement. Et au-delà de 20 jours, celui-ci pourrait être résilié sans frais par l'usager.

Mettre fin aux "malfaçons" liées à une "sous-traitance en cascade"

Le second volet de la proposition de loi est plus technique. Il part du constat que depuis 2018, du fait de l'accélération du déploiement de la fibre, les remontées de terrain font état de nombreux dysfonctionnements ou dégradations lors de la réalisation des raccordements finals. En cause, "une sous-traitance en cascade" : de l'opérateur d'infrastructures, qui a construit le réseau, au fournisseur d'accès internet qui fait appel à un prestataire technique, qui lui-même peut encore sous-traiter. Malgré des engagements pris par les opérateurs, des "malfaçons persistent", selon l'auteur de la proposition de loi qui souligne l'importance de l'enjeu : 15.000 raccordements sont réalisés chaque jour.

Le texte prévoit notamment la mise en place par le responsable du réseau d'un "guichet unique" pour assurer la prise en charge des difficultés de raccordement rencontrées par les utilisateurs. Il instaure une obligation de labellisation de tout intervenant chargé de réaliser un raccordement à la fibre et prévoit la remise à l'abonné d'un certificat attestant de la conformité des travaux réalisés au cahier des charges qui lui est imposé.

Le texte renforce aussi les pouvoirs de contrôle et de sanction de l'Arcep (Autorité de régulation des télécoms) en matière de qualité des raccordements à la fibre.

Un foyer sur cinq privé d'un "véritable" haut-débit

Lancé en 2013 pour que tous les Français aient une connexion internet ultra-rapide et que la France accélère l'installation de la fibre optique sur son territoire, le plan gouvernemental France très haut débit (THD) a mobilisé presque 36 milliards d'euros d'investissements publics et privés en dix ans, selon France Stratégie, organisme rattaché à Matignon. Sur les plus de 34 millions de Français éligibles au réseau, 18,1 millions disposaient d'un abonnement en fibre optique activé fin décembre 2022, soit un foyer sur deux l'Arcep. Une donnée confirmée début avril par Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications, invité de l'émission Ma France sur France Bleu.

Cependant, Près d'un foyer sur cinq , soit 11,8 millions de consommateurs, est encore privé d'une "véritable" connexion à internet à très haut débit, selon une étude publiée en avril par l'UFC-Que Choisir. L'association plaide notamment pour la création "d'un droit opposable" à un accès à internet de qualité, "basé à la fois sur la détermination par la loi de débits minimaux dont doivent bénéficier les consommateurs, et sur les indemnisations dont ils devraient bénéficier si ces débits ne sont pas atteints".

Le gouvernement affiche l'objectif d'une "généralisation" de la fibre d'ici à 2025. Mais le temps presse : le réseau historique en cuivre de l'opérateur Orange, seule source d'accès au réseau téléphonique pour plusieurs millions de Français, doit être fermé à l'horizon 2030.