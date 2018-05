Le dictionnaire Robert 2019 va accueillir toute une série de nouveaux mots selon Le Parisien avec Le Robert illustré, qui sort mercredi 16 mai, et Le Petit Robert, qui sortira le 28 juin.

Les lexicographes ont notamment été inspirés par la présidentielle de 2017 et par l'actualité de ces derniers mois.

"Fiché S", "dégagisme", "frotteur", "écriture inclusive"...

Le "dégagisme" ("rejet de la classe politique en place"), popularisé par Jean-Luc Mélenchon, fait notamment son apparition, tout comme "antisystème", "revenu universel" ou "cabinet noir".

D'autres mots, déjà présents depuis longtemps dans le dictionnaire, prennent un sens nouveau, plus politique : "marcheur" et "insoumis".

L'actualité de ces derniers mois, voire de ces dernières années, est également bien présente. "Fiché S" et "revenant" font ainsi leur apparition. L'expression "violences faites aux femmes" également, dans le sillage de l'affaire Weinstein, tout comme "frotteur" ("personne qui recherche les contacts érotiques en profitant de la promiscuité dans les transports en commun"), ou encore "l'écriture inclusive".

Comme chaque année, plusieurs anglicismes sont aussi couronnés : "fashionista", "replay", "drive" ou encore "running" font leur entrée dans le Robert.

Nouvelles personnalités

De nombreuses personnalités françaises et étrangères font également leur apparition selon Le Parisien. On y trouve le Premier ministre Édouard Philippe, le spationaute Thomas Pesquet, le biologiste Jean-Claude Ameisen, l’écrivain Sylvain Tesson, la danseuse et chorégraphe franco-espagnole Blanca Li, les cinéastes américains J.J. Abrams et Ron Howard ou encore le réalisateur néerlandais Paul Verhoeven.

Du côté des sportifs, on recense le footballeur brésilien du PSG, Neymar, ainsi que les boxeurs médaillés aux JO : Tony Yoka et son épouse Estelle Mossely.

Les autres nouveaux mots selon Le Parisien