VIDEO- Fiché S : l'islamisme au cœur d'un polar à Roubaix

Lakhdar Belaïd, journaliste à la Voix du Nord, est l'auteur de Fiché S, un polar qui se déroule à Roubaix, et où il est question d'islamisme, de terrorisme et d'extrême droite.

C'est une signature connue dans le Nord, notamment pour ses chroniques judiciaires : le journaliste de la Voix du Nord Lakhdar Belaïd vient de publier un nouveau polar. Vingt ans après son premier roman noir, il nous emmène de nouveau dans sa ville natale de Roubaix. Fiché S est le cinquième volet des aventures de Khodja, journaliste à Nord Info, et Bensalem, policier roubaisien, alias Rebeucop.

Cette fois ils sont aux prises avec un immam radical, un mystérieux prédicateur venu d'Algérie, dont le nom, Mamamouchi, emprunté au Bourgeois gentilhomme de Molière, montre tout de suite la tartufferie. "C'est quelqu'un qui sait parler aux gens qui ne croient plus en rien", précise Lakhdar Belaïd, "des gens marqués par le chômage, la pauvreté. Il arrive à s'imposer comme le porte-parole de l'Islam".

Un roman de journaliste

Sous couvert du roman, c'est un double fait de société que dénonce Lakhdar Belaïd : le communautarisme et la montée de l'ultra-droite. Dans le livre, qu'il qualifie de "roman de journaliste", les deux phénomènes aboutissent à la violence : un attentat islamiste dans un célèbre centre commercial lillois baptisé Lille 21 d'un côté, et de l'autre une fusillade perpétrée par un suprémaciste blanc dans un centre islamique, un jour de grande prière à Roubaix.

Sans s'encombrer de politiquement correct, Lakhdar Belaïd dépeint une société roubaisienne en proie à ce double démon. C'est sombre, souvent inquiétant. Mais cela permet peut-être une prise de conscience. "Je n'ai pas cette prétention", nuance l'auteur, "je ne suis pas prédicateur moi-même ! Mais une vraie prise de conscience est nécessaire. Il y a, au sein de la société, des vraies bulles de séparatismes qui font peur".

Marc Trévidic, ancien juge antiterroriste, est l'un des personnages du roman "Fiché S" © Maxppp - PHOTOPQR/LE PARISIEN/MARINE LEGRAND

Préface de Marc Trévidic

Contrairement à la formule "toute ressemblance avec des personnages existants serait purement fortuite", on croise, au détour des pages, des personnalités bien réelles : un militant lillois d'ultra-droite trafiquant d'armes, un islamologue suisse, ou encore un ancien juge antiterroriste muté à Lille, Markovic. On aura reconnu Marc Trévidic, qui signe d'ailleurs la préface du roman. "Je me reconnais sans me reconnaître", sourit le magistrat, "c'est un clin d'œil qui me rappellera mon passage à Lille".

Au-delà du clin d'œil, il estime que le risque lié à l'islamisme radical décrit dans le livre est une réalité à Roubaix depuis longtemps, même s'il a changé de forme aujourd'hui : "l'idéologie est en sommeil, elle n'a pas diminué. Aujourd'hui, personne ne s'afficherait de façon aussi ostensible que dans le roman. Parce que les risques sont énormes d'être expulsé, mis en garde à vue, d'avoir des problèmes. Mais ça reviendra".

ECOUTEZ : rencontre avec Lakhdar Belaïd Copier

Fiché S de Lakhdar Belaïd est publié aux éditions AZ.