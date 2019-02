FICTION - Et si nous restions à l'heure d'été ou l'heure d'hiver, à quoi ressemblerait notre vie à Nice ?

Alpes-Maritimes, France

Voici venu le temps de remettre les pendules à l'heure ! Après la décision du parlement européen en septembre dernier de supprimer le changement d'heure prévu tous les six mois, les états membres de l'UE doivent se prononcer sur l'heure qu'ils veulent conserver. Nous avons jusqu'à dimanche pour voter pour choisir l'heure d'été ou l'heure d'hiver sur la plateforme internet lancée par l'Assemblée Nationale.

Le formulaire comprend cinq questions autour du changement d'heure et de ses conséquences et vous demande de choisir entre heure d'été et d'hiver. 370.000 français a peine se sont prononcés.

Mais a quoi ressemblerait notre vie à Nice avec l'heure d'hiver en permanence ?

Nous sommes le 21 juin 2021, le réveil sonne, il est 4h40, le soleil se lève juste sur Nice. Les bouchons sur l'A8 à l'heure de pointe c'est à 6h30 du matin, la fin de journée à 20h en plein été. Jusqu'en 1970 date de la mise en place du changement d'heure, c'est l'heure d'hiver qui était en place.

Mais a quoi ressemblerait notre vie à Nice avec l'heure d'été en permanence ?

Au solstice d'hiver, le 21 décembre le soleil se lèverait à 9h30 du matin pour se coucher à 19h un peu plus tard donc.

Ce questionnaire sera ensuite transmis au parlement européen mais n'aura pas de valeur contraignante. Chaque pays fera comme il voudra cela veut dire qu'en 2021, date proposée pour la fin du changement d'heure, nous pourrions avoir une heure de décalage horaire par exemple avec nos voisins italiens.