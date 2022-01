Open de tennis d'Australie : exploit de la niçoise Alizé Cornet qui s’offre la 3e joueuse mondiale cette nuit

C'est un exploit, il est signé par une niçoise. Alizé Cornet, 61e mondiale, a battu l'espagnole Garbine Muguruza, numéro 3 mondiale, 6-3, 6-3, au 2e tour du tournoi de l' Open d'Australie​.

Sa réaction sur les antennes de Radio France

« Mon état d’esprit était parfait. J’étais super concentrée, je me sentais comme dans une bulle. Je suis très heureuse. C'est le plus beau cadeau que je pouvais me faire », a-t-elle indiqué après sa victoire.

Et maintenant objectif 8ième de finale

Dans 2 jours, date de son anniversaire, elle affrontera la Slovène Tamara Zidansek (29e) ou la Britannique Heather Watson (94e) pour une place en 8es de finale.

Cornet restait sur trois éliminations consécutives au 2e tour à Melbourne où elle avait atteint les 8es de finale en 2009. Elle participe à son 60e tournoi du Grand Chelem consécutif. Elle n’a encore jamais atteint les quarts. Peut-être cette année. Croisons les doigts pour la niçoise.