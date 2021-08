Fierté d'Occitanie, la teinture au pastel fait son entrée au patrimoine culturel immatériel français

C'est une reconnaissance importante pour ce savoir-faire emblématique d'Occitanie. La teinture au pastel est désormais entrée au patrimoine culturel immatériel français.

Sandrine Banessy : "Valoriser un trésor du patrimoine occitan"

"C'est un vrai bonheur. La concrétisation d'un travail et d'un projet économique contemporain qu'on mène avec beaucoup d'investissement pour valoriser un trésor du patrimoine occitan. C'est essentiel pour nous, pour informer nos clients, pour la transparence du travail que l'on fait, pour informer nos clients", explique Sandrine Banessy, co-fondatrice du groupe Terre de Pastel basé à Labège.

Ce bleu inimitable créé à partir de la plante Pastel Isatis Tinctoria est emblématique dans la région. Et les Toulousains, comme Joëlle venue visiter le Museum du Pastel à Labège, en sont fiers : "C'est une fierté d'apprendre que le pastel est mis en lumière. Que surtout la culture soit reprise, c'est ça que je trouve étonnant. Alors que nous sommes plus que jamais à l'heure des teintures chimiques c'est très courageux."

De la bière aux bijoux

Cette industrie médiévale a fait la renommée de la région il y a plusieurs siècles et se réinvente depuis plusieurs années. Du simple textile, on trouve maintenant du miel ou de la bière au pastel. Mais également des bijoux décorés grâce à la teinture au pastel. Les possibilités sont infinies. Et les professionnels du secteur comptent bien poursuivre l'aventure : "Il y a de plus en plus de structures artisanales qui se développent. Ce que l'on sait tous, c'est qu'on a clairement envie de travailler une couleur magnifique, qui tient et qui résiste de manière à avoir une consommation durable et avoir une coloration qui est respectueuse de l'environnement. L'avenir du pastel est énorme. Il y a vraiment beaucoup de techniques à améliorer', ajoute Sandrine Banessy.