Figurant dans "Tirailleurs" et menacé d'expulsion : Fodé, "un mec parfait", raconte son employeur

"On s'est dit : 'ce n'est pas possible' !" Julien Kabouche, gérant d'une entreprise ardennaise de maçonnerie, n'en revient toujours pas. Fodé, son apprenti, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF). En plus d'être apprenti, Fodé a été figurant dans le film "Tirailleurs", tourné en grande partie dans les Ardennes. Lui, comme quatre autres jeunes figurants d'origine africaine, sont menacés d'expulsion.

ⓘ Publicité

Pour Julien Kabouche, c'est l'incompréhension, dans la mesure où son apprenti lui apporte grande satisfaction. "Il est apprécié de tout le monde, il faut le voir pour le croire : d'une gentillesse, politesse, douceur... Il parle bien, il n'est pas renfermé. Même lors des réunions avec tous les fournisseurs ou les clients, il passe bien."

Au-delà de ses qualités professionnelles, Fodé s'est parfaitement intégré humainement, selon son patron. "On s'y est attaché !", lance-t-il. "Il boit le café avec mes parents, il rigole, il est d'une droiture... C'est un mec parfait, un bon gamin. On l'a vu tout de suite. Il en veut, il est motivé comme jamais, il n'a jamais eu un retard". À tel point que ce chef d'entreprise envisageait de l'embaucher à la fin de son apprentissage. "Tout le monde a été dégoûté d'apprendre ça", conclut Julien Kabouche.

"Ils ne comprennent pas ce qui leur arrive"

La situation de Fodé est loin d'être unique, selon Maître Julie Segaud-Martin, son avocate à Charleville-Mézières. Elle défend trois au total trois jeunes figurants dans "Tirailleurs". Des jeunes qui sont dans l'incompréhension face à l'OQTF dont ils font l'objet.

"Quand ils viennent dans mon bureau, ils ne comprennent pas ce qui leur arrive", entame l'avocate. "Ils sont arrivés en France en tant que mineurs isolés, on les a protégés. Ils ont bénéficié d'un accompagnement par le conseil départemental, ont été scolarisés, diplômés... Sur le plan de leur intégration, et d'ailleurs, souvent, la préfecture le reconnaît, ils remplissent les conditions en termes de formation, du caractère réel et sérieux de leur parcours, etc."

Des audiences ce mois-ci

Selon Me Segaud-Martin, la préfecture reproche à ces jeunes d'avoir fourni faux actes d'état civil et donc d'avoir menti sur leur âge, surtout sur le fait qu'ils n'étaient pas mineurs au moment où ils sont arrivés en France. Dès lors, "la demande de titre de séjour ne peut être accueillie et il en résulte une obligation de quitter le territoire français", explique l'avocate. Elle défendra leur dossier devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne les 10 et 20 janvier.

De son côté, la préfecture des Ardennes affirme n'avoir eu connaissance de l'activité de figurant dans "Tirailleurs" que pour un seul de ces jeunes. Dans la mesure où nous avons pu identifier les autres figurants, des éléments de réponse devraient nous être apportés prochainement.