Files d'attente devant les pharmacies : "on vient se faire tester pour ne pas se priver ce week-end"

Les tests antigéniques s'enchaînent à la pharmacie de l'Horloge à Chambéry. Elle en réalise environ 200 par jour, sans rendez-vous. Il faut donc être patient et faire la queue pour se faire tester, notamment en prévision du week-end.

Théo n'est pas ravi de faire le test, mais cela en vaut la peine : "Je dois le faire parce que je fais la fête ce week-end : je vais en festival en Haute-Loire !" Le test est rapide, et les résultats reçus par SMS en 15 minutes.

"On se fait tester pour être tranquille"

Le programme du week-end est chargé aussi pour Gaëlle, à qui deux amies viennent rendre visite. "Nous avons prévu d'aller dans une base nautique qui demande le pass, puis d'aller au restaurant le soir." Ses deux amies sont vaccinées, mais Gaëlle n'a que la première dose.

"Sinon on est limités, à part rester chez soi ou aller à la montagne, on n'a pas beaucoup d'options au final." - Gaëlle

Pour Margot, qui fait la queue avec sa sœur, le test va leur permettre d'avoir "toutes les options possibles pour le week-end. On ne sait pas encore ce qu'on va faire mais si on veut aller en terrasse ou faire une activité, au moins on ne sera pas bloquées."

A Chindrieux en Savoie, la pharmacie de Chautagne réalise entre 20 et 30 tests par jour, sur rendez-vous, mais reçoit "une centaine de coups de téléphone par jour pour des tests antigéniques", selon le gérant, Fréderic Lalégerie.