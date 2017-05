Files d'attente et rendez-vous : En Meurthe-et-Moselle, pour (re)faire sa carte d'identité, c'est la galère !

Depuis le 28 mars, vous ne pouvez plus faire votre demande de carte d'identité dans n'importe quelle commune. Seules 20 municipalités meurthe-et-mosellanes, et 19 vosgiennes, sont habilitées à les recevoir. Et dans ces communes-là, les demandes explosent et les files d'attente s'allongent.

Vous allez peut-être partir en vacances, ou votre enfant passe un examen. Vous mettez la main sur votre carte d'identité, et là, surprise ! Elle est périmée. Il va falloir vous dépêcher... Depuis le 28 mars, les modalités, que ce soit pour un renouvellement ou une première demande, ont changé.

Jusqu'à présent, on pouvait faire sa demande de carte d'identité dans n'importe quelle commune. Aujourd'hui, elles sont devenues "biométriques", comme les passeports, et il n'y a plus que 20 communes en Meurthe et Moselle, et 19 dans les Vosges, qui peuvent vous accueillir. Forcément, cela crée des problèmes d'engorgement, puisque les demandes se multiplient dans les communes habilitées. Et selon leurs possibilités, elles ont mis en place différents systèmes.

A Nancy, pas de rendez-vous mais parfois de longues files d'attente

Bonne nouvelle cela dit : vous pouvez faire votre demande dans n'importe quelle commune. A Nancy, à l'hôtel de ville et dans les mairies de quartier, le choix a été fait d'accueillir les usagers "au fil de l'eau", sans rendez-vous. Le problème, c'est que les demandes ont doublé (environ 950 au mois d'avril), et que deux usagers sur cinq ne viennent pas de la commune. Du coup, les demandes peuvent être longues. Bastien Despoulous, directeur général des services adjoint à la ville de Nancy, nous livre quelques bons conseils :

Pour les gens qui sont issus d'autres communes : "Nous les invitons à se rendre dans la mairie du quartier par lequel ils entrent dans la ville de Nancy, de manière à désengorger l'hôtel de ville."

: "Nous les invitons à se rendre dans la mairie du quartier par lequel ils entrent dans la ville de Nancy, de manière à désengorger l'hôtel de ville." Pour gagner du temps : "On préconise de faire une pré-demande en ligne, ça permet d'aller plus vite et de ne pas avoir à remplir sur place le traditionnel formulaire Cerfa."

: "On préconise de faire une pré-demande en ligne, ça permet d'aller plus vite et de ne pas avoir à remplir sur place le traditionnel formulaire Cerfa." Soigner son dossier : "On peut avoir un rejet simplement parce qu'il manque une pièce ou parce que la photo n'est pas conforme. Autant donc bien préparer sa venue en mairie."

: "On peut avoir un rejet simplement parce qu'il manque une pièce ou parce que la photo n'est pas conforme. Autant donc bien préparer sa venue en mairie." Anticiper : "Les congés approchent. Regardez bien si votre carte n'est pas périmée, notamment si vous voyagez au sein de l'Union européenne, où certes vous n'avez pas besoin de passeport, mais où la carte d'identité est obligatoire."

Dans d'autres communes, comme à Saint-Max, des délais importants pour obtenir un rendez-vous

A Saint-Max, la municipalité a été obligée d'imposer des rendez-vous aux usagers pour déposer leurs dossiers, et le délai d'attente pour en obtenir un peut aller jusqu'à trois semaines. Catherine Coqueron, la directrice générale des services, le regrette, mais elle n'avait pas les moyens de faire autrement : "Ce n'est pas tellement l'idée que l'on se fait du service public, mais nous sommes une mairie de taille moyenne, et concrètement, nous manquons de personnel. L'Etat nous a imposé ce plan avec peu de moyens. Nous avons une compensation de 3000 euros par borne installée, ça correspond à peine à un salaire d'agent avec les charges."

Tous les agents s'y sont mis, même ceux du pôle Sports ou du pôle Jeunesse ! - Catherine Coqueron, directrice générale des services à Saint-Max

Pour autant, Catherine Coqueron l'assure, la mairie fait ce qu'elle peut : "Tous les agents s'y sont mis, même ceux du pôle Sport ou du pôle Jeunesse ! Tout le monde est formé pour aller au plus vite et répondre à la demande des usagers". Le système de rendez-vous a quand même un avantage, souligne Franck Pérouf, adjoint au secrétariat : "Une fois que le rendez-vous est pris, l'usager vient le jour J, à l'heure H, et on s'occupe de lui immédiatement." Une bonne solution si vous n'aimez pas les mots croisés en salle d'attente.

Encore une fois, vous pouvez choisir dans quelle commune vous souhaitez faire votre demande. Mais une fois votre dossier déposé, les délais varient pour obtenir votre carte d'identité. Cela peut aller jusqu'à cinq semaines.