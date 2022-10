Fille et petite-fille de pompiers, Elise Duval devient cheffe de la caserne de Saint-Pierre-des-Nids

Une nouvelle cheffe au centre d'incendie et de secours de Saint-Pierre-des-Nids, un village situé près du Mont des Avaloirs dans le Nord-Mayenne. L'adjudante Elise Duval a officiellement pris ses fonctions vendredi 28 octobre lors d'une cérémonie organisée à la caserne, qu'elle dirige déjà depuis plusieurs mois. Elle est la deuxième femme à obtenir un poste de commandement dans le département.

ⓘ Publicité

Elise Duval, fille et petite-fille de pompiers, est arrivée à Saint-Pierre-des-Nids en 2008 comme sapeur-pompier de base. 15 ans plus tard, elle prend la tête des soldats du feu de la commune : "'j'ai passé mes grades ici, j'ai évolué, j'ai fait des formations. C'est un aboutissement et c'est une forme de reconnaissance de mon parcours à Saint-Pierre-des-Nids. C'est une évolution de carrière. On gagne en expérience et c'est finalement une continuité du travail".

loading

La caserne compte actuellement six femmes et trois hommes, deux autres arriveront en fin d'année, ce qui portera à 11 le nombre de nombre de sapeurs pompiers volontaires à Saint-Pierre-des-Nids.