Fillé : un appel à la solidarité après l'incendie d'une maison d'une sexagénaire et de sa fille

Fillé, France

Une maman et sa fille ont tout perdu dans l'incendie de leur maison début décembre à Fillé. Elles sont hébergées chez des amis mais c'est une solution provisoire. Elles ont lancé une cagnotte via les réseaux sociaux.

On a tout perdu et on sera à la rue pour Noël

Le feu du à un court circuit dans le grenier a détruit toute la maison. Il n'y a plus de toiture, les murs se sont en partie effondrés en revanche, leur élevage de chats n'a pas été touché. Depuis, les 2 femmes sont hébergées par des amis mais c'est une solution provisoire pour Denise. Et pire, suite à des problèmes financiers, elles avaient résilié leur contrat d'assurance.

La maison de Denise et Elise détruite après l'incendie à Fillé - Elise Leroux

"On est hébergé chacune de notre côté" souligne Denise, "moi par ma sœur et ma fille par le papa d'une de ses amies, mais la semaine prochaine c'est Noël, et nous n'avons pas de logement. On a mis une cagnotte sur Face Book effectivement pour racheter un petit peu de meubles et les produits de première nécessité parce que en fait, on n'a plus de machine à laver, de sèche-linge, de frigo... la cuisine est complètement brûlée".

De son côté, le maire de Fillé qui n'a pas de logement disponible sur sa commune souligne qu'une solution provisoire pourrait être envisagée à la résidence d'artistes de Moulinsart mais pour le moment rien est fait.