Fils de mineur, Edouard Papalski en Pologne pour parler de la Polonia

Mardi 24 octobre l'un des représentants de la communauté polonaise du Nord Pas de Calais, Edouard Papalski, 88 ans, qui habite à Merlimont, sur la côte d'Opale, est invité à participer à une conférence en Pologne, devant les plus grands universitaires du pays, en présence des dirigeants polonais.

Des centaines de milliers de Nordistes ont des racines en Pologne, de nombreux Polonais ont émigré, à partir de 1919, pour travailler dans les mines de la région. L'un des descendants de ces mineurs venus d'ailleurs, Edouard Papalski est, depuis sa jeunesse, très actif dans le milieu associatif, pour préserver les traditions polonaises, notamment à travers la musique, tout en militant pour l'intégration en France.

Un Nordiste d'origine polonaise invité en Pologne

Né à Marles les Mines de parents polonais, il a aujourd'hui 88 ans et habite à Merlimont, sur la côte d'Opale. C'est une figure de notre région, et de la Polonia, la communauté polonaise de France. En 2014, Edouard Papalski a écrit le livre "Une Vie en Polonia", publié en France, et en Pologne. Là-bas, l'ouvrage recueille un écho certain, et Edouard Papalski est invité à venir s'exprimer, ce mardi 24 octobre, lors d'une conférence à l'université de Zielona Gora, sur le thème de l'immigration polonaise à travers le monde. Au même titre que d'éminents chercheurs et historiens polonais.

Des représentants de l'Etat polonais... et de France ?

A cette conférence se rendront des représentants du Président polonais, du gouvernement, du Sénat, de l'armée, etc. Alors Edouard Papalski a décidé d'inviter leurs homologues français, Emmanuel Macron, Edouard Philippe, Gérard Collomb... "Ni une ni deux, moi, citoyen français, j'ai pris ma plume, pour dire qu'il serait bien que les autorités de mon pays, la France, soient également présents".

Rendre hommage à nos parents

Pour Edouard Papalski, fils de mineur, c'est une émotion et un honneur, d'être invité à cette conférence en Pologne, d'autant plus qu'on approche de l'année où on célébrera le centenaire du début de l'émigration des Polonais en France, en 2019. Pour lui, "ce centenaire, c'est une manière de rendre hommage à nos parents, qui ont tout quitté, pays, famille, amis. Ils sont venus au départ avec leurs muscles, et au fil de l'évolution, leurs enfants et petits-enfants occupent aujourd'hui pratiquement toute la hiérarchie de la société française".

Tout finit par des chansons

Edouard Papalski est aussi le fondateur de Millenium, une des chorales polonaises les plus connues de France. Il est donc fort possible que, une fois la très sérieuse conférence terminée, il entonne un des chants traditionnels un peu oubliés là-bas, mais encore très présents dans notre région. Il confirme : "Je vais certainement leur chanter une petite chanson nostalgique, pour leur prouver qu'en France, on les chante encore". Le nouveau combat d'Edouard Papalski, c'est que 2019 soit officiellement une année France/Pologne, pour que les deux Etats célèbrent leurs liens comme il se doit.

