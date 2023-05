Filtre anti-arnaques, lutte contre le cyberharcèlement : les mesures du projet de loi pour sécuriser internet

Filtre anti-arnaques, lutte contre le cyberharcèlement ou l'accès des mineurs au porno : le projet de loi visant à "sécuriser et réguler l'espace numérique" est présenté mercredi 10 mai en Conseil des ministres, avant de débuter son parcours parlementaire avant l'été par un débat au Sénat. Une série de mesures est prévue pour assurer une meilleure sécurité sur internet.

Filtre anti-arnaques

Qui n'a jamais reçu de SMS frauduleux qui tente de soutirer des informations personnelles comme vos coordonnées bancaires ? Pour lutter contre ce type de fraude, la loi prévoit de mettre en place un filtre anti-arnaques. Ce dispositif gratuit adressera un message d'avertissement à toute personne qui s'apprête à se diriger vers un site identifié comme malveillant. Une liste des sites frauduleux sera établie et des accords seront passés avec les opérateurs d'accès à internet et les éditeurs de navigateurs web.

Le cyberharcèlement est également ciblé. Le règlement européen sur les services numériques (DSA) transcrit dans le projet de loi comporte déjà des mesures visant à endiguer le cyberharcèlement sur les grandes plateformes numériques, en contraignant celles-ci à retirer les comptes qui leur sont signalés. Mais avec cette loi, le gouvernement souhaite aller plus loin. Le juge pourra demander à un réseau social d'empêcher la réinscription d'une personne déjà condamnée pour cyberharcèlement pendant une période de six mois à un an.

Renforcement des pouvoirs de l'Arcom

Plus de pouvoirs seront accordés à l'Arcom (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique). L'autorité pourra bloquer et déréférencer les sites pornographiques qui n'empêchent pas les mineurs d'accéder à leur contenu, sans avoir recours à un juge.

Le texte donne aussi à l'Arcom le pouvoir de faire cesser la diffusion sur internet de médias frappés d'interdiction dans l'Union européenne, comme les médias de propagande.

Autre mesure plus économique et "inspirée des travaux de parlementaires", pour permettre aux entreprises de "changer beaucoup plus facilement" de fournisseur d'infrastructure et de services informatiques, également appelés les opérateurs cloud.