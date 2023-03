FIMU 2023 : autant de concerts mais plus de sites pour éviter les travaux dans la vieille ville de Belfort

C'est le deuxième rendez-vous musical le plus important à Belfort après les Eurockéennes. Le Festival international de musique universitaire ouvrira ses portes dans deux mois, du 25 au 28 mai prochain. La mairie de la cité du Lion a dévoilé la programmation ce vendredi 24 mars. Au programme : musiques du monde, électro, jazz et même musique classique, avec un pays à l'honneur : le Canada. 100 000 festivaliers sont attendus. Ils auront gratuitement accès aux représentations dans toute la ville. Mais cette année, le FIMU ne pourra pas investir la place de la République à cause des travaux en cours. La scène qui s'y trouvait sera déplacée au square des Anciens Combattants d’Afrique du nord.

Pas question de réduire la programmation. Comme chaque année, les 200 concerts prévus auront bien lieu. Mais dans des lieux différents, explique le maire de Belfort, Damien Meslot. Le village du festival sera reparti dans la vieille ville. La place Corbis et le pont Carnot seront "davantage investis et l'auditorium de la Chambre de commerce et d'industrie utilisé pour faire des concerts". Comme la mairie, le festival s'adapte. Entre les travaux de la place de la République, ceux de la rue du Manège et ceux de la Grande rue, le maire de Belfort confirme : les habitants et les festivaliers devront continuer à faire avec. "Dès qu'on aura terminé ces grands travaux, le FIMU réinvestira la place de la République ", affirme Damien Meslot.

Une programmation éclectique

Le FIMU accueillera cette année un nouveau parrain, le chanteur folk québécois Emile Bilodeau. Il sera le plus jeune des parrains et marraines du festival. "Il reflète l'esprit du FIMU et le soutien aux jeunes musiciens en devenir", estime Delphine Mentré, chargée de la culture à la mairie de Belfort. Au total, une centaine de groupes se produiront sur 22 scènes avec chacun leur style : du rap à la musique classique.

Autre nouveauté cette année, les jeunes spectateurs seront mis à l'honneur. Le village des enfants, installé pour la première fois dans le jardin de la préfecture du Territoire de Belfort, proposera aux 0-3 ans des concerts et des ateliers spécialement conçus pour eux. D'autres rendez-vous pour les tous petits seront organisés dans la maison de quartier de la vieille ville. "L'objectif est de proposer une première expérience sonore, d'éduquer à la musique voire même de donner envie aux enfants de jouer d'un instrument".

France Bleu Belfort Montbéliard est partenaire du FIMU. Pendant les quatre jours du festival, retrouvez la scène France Bleu, place Corbis. Un studio sera également installé à l'Atria avec des showcases au programme.