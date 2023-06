Fin d'année, nouveau bac : à Albi, pas facile de motiver les lycéens à ne pas sécher

On appelle cela la "reconquête du mois de juin". Et c’était un des objectifs de l’ancien ministre Jean-Michel Blanquer qui voulait que les élèves soient vraiment en classe le dernier mois avant les vacances. Alors que toute une frange de lycéens et de collégiens – de 30 % à 40 % selon les académies, d’après les chiffres du syndicat SNES-FSU – ont l’année dernière été "libérés " bien avant la fin officielle de l’année.

ⓘ Publicité

Philo le 14 juin

Et visiblement, cette année encore, c’est totalement raté. Notamment pour les classes de terminales. Les notes sont bouclées, la plupart des épreuves du bac ont eu lieu en mars (pour la première fois). Il ne reste plus que le grand oral prévu du 19 au 30 juin et la philosophie le 14 juin au matin. Beaucoup de conseils de classes se sont aussi tenus à la fin du mois de mai et donc les élèves ne voient pas la nécessité de rester en cours.

Conseils de classes repoussés ?

Et l es demandes sur France Bleu Lorraine du ministre de l’éducation n’y changent pas grand-chose. Pap Ndiaye a demandé que les conseils de classe soient repoussés et ne soient pas au mois de mai. " Les conseils de classe, c’est pour le mois de juin". Il a envoyé ce vendredi 27 mai une circulaire en ce sens. Le ministre a également demandé que les conseils de classe se tiennent bien en fin de journée pour "permettre aux parents de pouvoir y assister". Une circulaire bien trop tardive pour les associations de parents et les syndicats d’enseignants.

Et dans les faits, beaucoup de lycéens avouent ne plus aller en cours. À la sortie des lycées albigeois, les jeunes estiment que la moitié seulement des élèves viennent en cours depuis des semaines. Adrien, qui est en terminale en lycée professionnel, explique ne plus jamais y aller. "J'ai arrêté. Le conseil est passé. Les notes sont arrêtées. Il y a sans doute des choses qu'on a pas vu dans le programme, mais ce n'est pas grave." lance le jeune homme bravache. Selon lui, les enseignants n'incitent pas vraiment à revenir en cours. D'autres élèves ont choisit le système à la carte et sélectionnent les cours où ils vont et ceux où ils ne vont pas. Les jeunes qui vont encore en cours avouent que l'obligation parentale y est pour beaucoup.

loading