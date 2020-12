Fin d'année rime avec incivilités à bord des bus de l'agglo saint-loise

Habituellement, lorsqu'on évoque les transports en commun dans l'agglomération saint-loise, c'est plutôt la notion de calme qui vient en premier à l'esprit. Mais depuis quelques semaines, la tranquillité des voyageurs et des conducteurs de bus a été à plusieurs reprises troublée par des faits rares dans ce secteur. Parmi ces faits, une bagarre entre deux jeunes pour un simple regard mal reçu a nécessité l'intervention de passagers pour s'interposer dans l'attente de l'arrivée de la police. Il y a eu également la violence verbale d'un usager éméché refusant de porter le masque, ou encore des menaces proférées à l'encontre d'un conducteur et le caillassage d'un bus. Autant de faits qui ont marqué les esprits des conducteurs et des passagers.

Une réunion prévue avec la police

La situation est prise au sérieux par la ville et le délégataire en charge du réseau. La société Delcourt Autocars a porté plainte suite à ces différents faits. La municipalité, qui veut inciter de plus en plus de monde à utiliser le réseau de transports en commun, observe cela avec attention et espère qu'il ne s'agit que de faits passagers liés à la tension actuelle d'une partie de la population sur les nerfs, en ces temps de Covid. Une réunion est prévue en début d'année avec la police nationale pour réfléchir aux mesures à prendre pour éviter que ces faits pour l'instant exceptionnels, ne se banalisent.