Fin d'année scolaire : interdiction de faire la fête sur les plages de la baie de La Baule

Les pouvoirs publics interdisent les rassemblements et l'alcool sur les plages de La Baule, de Pornichet et du Pouliguen entre le 25 juin et le 5 juillet. La mesure est valable chaque jour à partir de 16 heures, elle a pour but d'éviter les débordements liés à la fin de l'année scolaire.