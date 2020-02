Fin d'enquête publique mais pas fin des débats sur la carrière de pierres à Saint-Nazaire-en-Royans

Un carrier souhaite extraire des roches sur le Mont Vanille, à l'entrée de la commune. Des habitants de la commune et de celles autour s'y opposent : manifestations, tractages se sont multipliés depuis un mois.

Le commissaire enquêteur a fini de recueillir toutes les observations jeudi, dernière permanence en mairie. Il n'avait jamais vu consultation aussi tendue. Un policier municipal l'escorte pour entrer et reste pas loin du bureau. Une vingtaine d'habitants viennent apporter leurs derniers courriers, dernières contributions à l'enquête comme Laurent Garnier, gérant de la grotte de Thaïs et du Bateau à roue : "je suis venu redire au commissaire enquêteur que ce projet est incompatible avec le tourisme. Les gens, quand ils réservent un séjour, ils cherchent des lieux paisibles, des paysages sympathiques, on n'a pas envie d'être à côté d'une carrière."

Le Mont Vanille, à Saint-Nazaire-en-Royans (Drôme), où pourrait s'installer une carrière de pierres © Radio France - Nathalie Rodrigues

Plus de 100 contributions à l'enquête publique ont été envoyées par internet, sans compter les courriers papier donc. Les opposants à la carrière montent désormais une association pour poursuivre leur combat. Fabrice Reynier habite la Baume d'Hostun, à moins d'un kilomètre de la future carrière. Il compte bien en faire partie : "une fois que l'association sera montée, qu'on aura des fonds, on pourra envisager toute sorte d'actions, y compris des actions devant le tribunal administratif, si le Préfet de la Drôme valide le projet de carrière. Ce combat va durer sur plusieurs années, au même titre que le projet de Center Parcs dans la forêt de Chambaran."

Une nouvelle liste pour les élections municipales

Des opposants au projet ont monté une liste pour les élections municipales. Ils l'ont déposé hier en sous-préfecture. Ces 15 habitants n'envisageaient pas d'être candidats il y a encore quelques semaines. C'est vraiment l'opposition à la carrière qui les a rassemblés et décidé à se présenter.

Ils veulent un changement de méthode à la mairie souligne Mathilde Berthet, pharmacienne, Nazairoise depuis 4 ans : "nous sommes en premier lieu contre le projet de cette carrière. Mais nous voulons aussi regrouper les habitants de Saint-Nazaire pour un travail "particip-actif" : on veut vraiment les impliquer, pour développer le commerce, le tourisme, etc. On ne veut plus que le maire gouverne sans que personne ne soit au courant dans le village. On ne veut plus ça."

Le maire sortant, Christian Charvet, candidat lui aussi, n'a pas donné suite à nos demandes d'interview.