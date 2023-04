Fin de grève sous les applaudissement chez Sonélog au Pontet

Le travail a repris lundi chez Sonélog au Pontet. Une cinquantaine de salariés de ce grossiste en matériel électrique avaient débrayé il y a un mois pour obtenir une prime de 1.000 euros pour les vacances puisqu'ils ne touchent pas de 13e mois.

Après 10 heures de négociations vendredi, la direction leur accorde 800 euros répartis sur les mois entre avril et juillet.

Les jours de grève seront décomptés en RTT ou congés payés. La direction de Sonélog avait d'abord refusé de verser une prime et proposé aux grévistes de quitter l'entreprise.

Les salariés ont repris le travail lundi matin et franchi le portail sous les applaudissements de la CGT qui avait soutenu le mouvement de grève

800 euros obtenus après un mois de grève

Nicolas Constantin, le délégué CGT de Sonélog parle d'une la victoire face au mépris de la direction : "on a obtenu le maintien de la prime variable avec un minimum de 200 euros par mois sur quatre mois, soit 800 euros. Pour nous, c'est une victoire. On a gagné notre combat. Nous avons pourtant subi du mépris : la direction nous a laissé pourrir devant le portail pendant un mois. Au départ la direction ne proposait aucun dialogue et une rupture conventionnelle individuelle : pour ceux qui n'étaient pas contents, le portail est ouvert ! Si les salariés sont partis en grève, c'est qu'il y avait un manque de considération de la direction. Ca fait un an et demi que les managers se succèdent. Malgré une grosse instabilité et un gros taux d'intérim, le travail était fait. Il a fallu qu'on aille au conflit pour obtenir un juste retour des choses".