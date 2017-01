Fin de l'aventure pour le Stade Lavallois en Coupe de France de football

Comme la saison dernière l'aventure du Stade Lavallois en Coupe de France s'est arrêtée en 32° de finale et comme la saison dernière c'est dans la Manche que les Mayennais ont bu la tasse.

Battu à Granville en janvier dernier c'est, cette fois-ci, à quelques kilomètres de là, à Avranches que le Stade Lavallois a bu le bouillon.

Une défaite 3 buts à 1 face à une équipe de National. Une défaite totalement inexplicable. Alors que les Mayennais menaient 1/0 à la mi-temps grâce à un but de leur défenseur Kevin Afougou (27'), ils vont totalement perdre les pédales en seconde période.

Dès la reprise, les joueurs de Marco Simone concèdent l'égalisation sur un coup-franc de Benet (48') avant de doubler la mise dix minutes plus tard avec un but contre son camp de Afougou (59'). Le Stade Lavallois perd pied et ne sera jamais en mesure de revenir et va même s'incliner une troisième fois en fin de match (but de Clauss 77').

C'est une honte n'a pas hésité à dire Marco Simone dans les vestiaires.

Stade Lavallois: Cappone - Perrot, Monfray, Afougou - Bayard, Dembélé (Malonga 56'), Coutadeur, Quintin - N'Diaye (Tshilumba 81'), Koné, Saint-Louis (Nsikulu 67')