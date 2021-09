À partir du lundi 4 octobre, les élèves de primaire n'auront plus l'obligation de porter le masque en classe dans certains départements. C'est le cas de l'Indre. Mais l'obligation va rester en vigueur pour l'instant dans le Cher.

Fin de l'obligation du masque en école primaire : quelle est la situation dans l'Indre et le Cher ?

Le protocole sanitaire s'assouplit légèrement dans les écoles primaires de l'Indre. À partir du lundi 4 octobre, le port du masque ne sera plus obligatoire en classe pour les élèves. La décision a été confirmée dans la publication du Journal officiel. Et pour cause, le département de l'Indre compte un taux d'incidence très bas : seulement 19 cas positifs de Covid pour 100 000 habitants.

En revanche, les élèves de primaire du Cher vont devoir se montrer patients. Le port du masque reste obligatoire pour eux. Car le taux d'incidence s'élève à 53 cas pour 100 000 habitants, c'est-à-dire légèrement plus que le seuil de tolérance fixé à 50. C'est d'ailleurs dans le Cher qu'on compte le plus de classes fermés. Il y en a sept au total dans les écoles primaires du département. Contre une seule dans l'Indre. La règle reste la même : tous les enfants rentrent à la maison dès le premier cas positif de Covid