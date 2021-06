Fin de l'obligation du port du masque en extérieur : "c'est une question de bons sens" réagit un maire landais

Le port du masque ne sera plus obligatoire à l'extérieur à partir de ce jeudi a annoncé le premier ministre Jean Castex. Une nouvelle dont se réjouit Hervé Bouyrie, maire de Messanges et président de l'association des maires du littoral.

A partir de ce jeudi, le port du masque n'est plus obligatoire en extérieur. Sauf dans certaines situations : les regroupements, les lieux bondés, les marchés ou les stades par exemple a annoncé mercredi le premier ministre Jean Castex. Une décision prise car la situation sanitaire "s'améliore plus vite que nous l'avions espéré" a-t-il expliqué.

C'est nécessaire pour le bien de tous

Pour Hervé Bouyrie, maire de Messanges et président de l'association des maires du littoral, c'est une excellente nouvelle alors que la saison estivale s'apprête à commencer. "ça va apporter beaucoup de confort et de réconfort, et je crois que les autochtones, aussi bien que les estivants qui vont bientôt venir en vacances ici, ont besoin de lâcher prise. C'est nécessaire pour le bien de tous, c'est une question de bon sens. Le respect des gestes barrières est bien sûr indispensable, on essayera de faire respecter la distanciation sociale et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de regroupements, mais la fin du masque en extérieur, je pense que c'est indispensable" estime Hervé Bouyrie.

ça va faire beaucoup de bien

Pour autant, le président de l'association des maires du littoral reconnaît que jusqu'à maintenant, les Landais et les touristes ont été plutôt disciplinés : "Les gens sont assez civils et responsables donc partout où le port du masque était obligatoire, ça a été très respecté" témoigne-t-il. "Donc on n'a pas eu à faire la police. Mais le fait d'arrêter, ça va faire beaucoup de bien à tout le monde ! Après, s'il faut à un moment revenir en arrière, ça sera peut-être un peu plus compliqué...mais pour le moment, ce n'est pas le cas, alors vivons et espérons !"