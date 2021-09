Fin de l’obligation du port du masque en extérieur en Haute-Savoie et en Savoie

Terminé le masque dans la rue. Ce jeudi, le préfet de la Haute-Savoie a annoncé la fin de l’obligation du port du masque en extérieur dans les 85 communes du département encore concernées par cette mesure. Une décision justifiée par "l’évolution positive de la situation sanitaire au plan national et départemental" indique la préfecture et par la fin de "la saison touristique, propice à un fort brassage de population". En Haute-Savoie, le taux d’incidence s’établit désormais à 110,1 pour 100 000 habitants.

Ce qui change :fin de l’obligation du port du masque dans les zones à forte concentration de personnes et de l’interdiction de la consommation d’alcool Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 29 jullet 2021 ne sont pas reconduites. Ainsi, il n’y a plus d’obligation de port du masque entre 9h et 2h, sur les 85 communes considérées comme à forte densité de personnes, dans les zones où la fréquentation importante de l’espace public ne permet pas de respecter les gestes barrières et les règles de distanciation physique.

L’interdiction de la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique et dans les espaces publics de plein air (hors établissement recevant du public) est également levée.

Le masque reste obligatoire sur les marchés

À noter que l’obligation du port du masque reste de mise dans certaines conditions et notamment sur les marchés et brocantes, "dans les situations à forte densité de personnes et lorsque la distanciation sociale ne peut être respectée" précise la préfecture de la Haute-Savoie.

Le port du masque reste obligatoire dans tout le département pour toute personne de onze ans et plus dans :

Les rassemblements, réunions ou activités organisés sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public de plus de dix personnes visées à l’article 1 du décret 2021-699 modifié du 1er juin 2021

Les marchés, brocantes, vente au déballage ou activités assimilées

Les files d’attente qui se formeraient aux abords des stades (type PA), salles de spectacle et de projection (type L), établissements sportifs (type X) et chapiteaux/tentes (type CTS), salles de jeux (type P), musées (type Y) et gares (type GA), magasins (M), restaurants et bars (type N) et des établissements culturels (type V)

Tous les établissements recevant du public soumis au pass sanitaire

Mesures similaires en Savoie

Le Préfet du département de la Savoie a également assoupli les restrictions : le port du masque qui était encore obligatoire dans certaines rues piétonnes de Chambéry, Aix-les-Bains, Albertville et Chanaz, ne l'est plus. En revanche, le port du masque reste obligatoire dans les marchés, les files d'attente, près des stades, dans les gares, les magasins ou encore les restaurants... partout où il y a une forte densité de personnes et où la distanciation ne peut pas être respectée.

Si le taux d'incidence poursuit sa baisse en Savoie, il reste supérieur à 50 pour 100.000 habitants (il était ce lundi de 96). En début de semaine, 44 patients étaient pris en charge dans les hôpitaux du département pour des cas de Covid, dont 8 en réanimation.