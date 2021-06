Jean Castex a annoncé ce mercredi la fin du port du masque en extérieur jeudi ainsi que la levée du couvre-feu dès ce dimanche, plus tôt que prévu. Le Premier ministre a également fixé l'objectif de 35 millions de personnes complètement vaccinées à la fin août.

Fin de l'obligation du port du masque en extérieur jeudi et levée du couvre-feu dimanche, annonce Jean Castex

Jean Castex a annoncé la fin de l'obligation du port du masque en extérieur jeudi et la levée du couvre-feu dimanche

Le Premier ministre Jean Castex a pris la parole ce mercredi à l'issue du Conseil des ministres et du Conseil de défense sanitaire. "La situation sanitaire s'améliore et plus vite que nous l'avions espéré", a-t-il déclaré. En conséquence, le gouvernement a décidé d'assouplir les restrictions sanitaires toujours en vigueur.

Le port du masque en extérieur ne sera plus obligatoire dès jeudi, sauf dans certaines circonstances, dans les regroupements, les lieux bondés, dans les marchés ou les stades. Il restera obligatoire dans les lieux clos.

Le couvre-feu à 23h est levé à compter de ce dimanche 20 juin, et non plus à compter du 30 juin comme initialement prévu. Néanmoins, le protocole édicté par le gouvernement pour la fête de la musique, lundi 21 juin, reste de mise. Le couvre-feu était en vigueur depuis le mois d'octobre.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Toutes les règles de jauge qui s'appliquent jusqu'au 30 juin restent inchangées. "Nous confirmerons la semaine prochaine ce que seront les nouvelles règles qui s'appliqueront au mois de juillet" a indiqué le Premier ministre.

Circulation du virus au plus bas depuis août 2020

Jean Castex s'est félicité du succès de la campagne de vaccination et de la mobilisation des Français. La circulation du virus est au plus bas depuis le mois d'août 2020, en dessous du seuil des 5.000 cas par jour. Cette amélioration concerne l'ensemble du territoire métropolitain. Le taux d'incidence est inférieur à 50 sur 100.000 dans l'ensemble des départements. Idem en outre-mer, même si le chef du gouvernement indique rester vigilant sur la situation en Guyane.

Alors que le cap des 30 millions de personnes ayant reçu une dose de vaccin a été franchi samedi dernier, le Premier ministre a fixé l'objectif de 35 millions de personnes complètement vaccinées à fin du mois d'août, et de 40 millions de primo-vaccinés à la rentrée. Jean Castex a également souhaité que 85% des plus de 50 ans, et des adultes souffrant de comorbidités, aient reçu au moins une injections à cet horizon.