Fin de l'omerta sur les violences sexistes et sexuelles au CHR de Metz-Thionville

Tous les milieux sont touchés par les violences sexistes et sexuelles, l'hôpital aussi. Ce mercredi, la direction du CHR Metz-Thionville organisait une conférence à destination des professionnels de santé, l'occasion d'inaugurer une cellule spéciale de lutte contre les violences sexistes et sexuelles au sein de l'hôpital. Plus qu'une simple initiative cette cellule représente un réel besoin selon Marie-France Olliéric, gynécologue obstétricienne au CHR Metz-Thionville et présidente de la Commission Médicale d'Etablissement : "Dans un hôpital qui est une mini société, il n'y a pas de raison que ces violences n'existent pas, il existe une certaine omerta et aujourd'hui on doit lutter contre cette omerta." Cette gynécologue, cheffe de la maternité de Thionville se rappelle de ses débuts en médecine :"Ce qui nous paraissait normal à l'époque ne peut plus avoir lieu aujourd'hui, certaines réflexions comme "Tiens t'as un chouette décolleté", ou quelqu'un qui se frotte dans un ascenseur." Des comportements pouvant aller de la réflexion sexiste jusqu'à l'agression sexuelle, aujourd'hui l'hôpital prône la tolérance zéro.

Une cellule pour le personnel hospitalier

Cette cellule de lutte contre les violences sexistes et sexuelles est pour tous les membres du personnel hospitalier, qu'ils soient victimes ou témoins de ces comportements. Lorsqu'elle est saisie une enquête s'ouvre immédiatement, la victime présumée, l'agresseur présumé ainsi que les éventuels témoins sont entendus. Puis un rapport d'enquête est transmis à la direction qui pourra ensuite décider de la sanction administrative à prendre, qui peut aller du blâme, à l'exclusion voire à la radiation. La création de cette cellule découle de la signature d'une charte, il y a 18 mois, entre CHR de Metz-Thionville et l'association Donner des Elles . Cette charte prévoit d'instaurer une meilleure parité dans le milieu de la santé, pour les postes à responsabilités notamment, mais aussi un engagement de l'hôpital à lutter contre les violences sexistes et sexuelles.