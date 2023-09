Fin de la dérogation pour la ZFE : les motards mobilisés à Rouen

1 heure et 15 minutes d'attente vers midi hier sur la sortie de la Sud 3 à Rouen. La Fédération des motards en colère a bloqué le rond-point de la Motte pour faire entendre ses revendications. La dérogation pour les deux-roues de Crit'Air 4, 5 et hors Crit'Air a pris fin ce 31 août 2023. Ils bénéficiaient d'un traitement de faveur depuis un an. Ces motos pouvaient continuer de circuler dans les treize communes de la métropole de Rouen où la ZFE est en vigueur. Ce qui n'était pas le cas des voitures.

Gwendoline offre des bonbons pour redonner le sourire aux automobilistes qui perdent patience © Radio France - Adèle Marchais

Présent sur le rond-point, le coordinateur de la fédération en Seine-Maritime, Jean-Philippe Ridel, dénonce une mesure discriminatoire : " Ce n'est pas évident de trouver un usager qui aurait une moto hors Crit'Air et qui aurait une voiture Crit'Air un ou deux ou trois. Le problème est social. Les gens qui habitent le plus loin de la métropole et qui y travaillent sont ceux qui ont des revenus beaucoup plus faibles. "

Après le barrage filtrant, la journée de mobilisation a continué puisque les motards se sont ensuite rassemblés sur le parking du lycée Le Corbusier à Saint-Étienne-du-Rouvray. Près de 2 500 personnes d'après les organisateurs. C'est moins que les manifestations précédentes. Le 25 mars, 8 000 motards s'étaient mobilisés.

Les motards rassemblés sur le parking du lycée Le Corbusier à Saint-Etienne-du-Rouvray © Radio France - Adèle Marchais

La Fédération française des motards en colère ne compte pas en rester là, une autre mobilisation est prévue pour le 7 octobre. Les deux-roues appellent les automobilistes à se joindre à eux. Leur objectif : bloquer non seulement les ronds-points, mais aussi la ville de Rouen dans son ensemble. Pour préparer cette manifestation, la fédération organise une réunion publique le samedi 9 septembre à Rouen.