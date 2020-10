Fin de la fermeture administrative du bar Le lodge au Mans

Les portes du Lodge vont bientôt rouvrir. Fermé administrativement pendant 5 jours pour non respect des mesures contre la propagation du Covid-19, ce bar de nuit situé rue des Ponts-Neufs au Mans peut accueillir à partir de ce mercredi soir ses clients, à moins que la préfecture reconduise son arrêté dans la journée. Non port du masque, trop de monde autour des tables, dans le fumoir ou sur la terrasse, le personnel de l'établissement était trop laxiste pour les autorités qui ont donc sévi après 3 contrôles et une mise en demeure.

Pas plus de 10 par table, aucune consommation debout au bar, le port du masque obligatoire pour les personnes se déplaçant dans l'établissement, le cadre est clair reconnaisse les deux gérants mais il n'est pas toujours facile ajoutent-ils.

"On fait beaucoup d'efforts mais c'est compliqué. Déjà on fait tout le temps la police. C'est le stress absolu, mes salariés sont obligés d'être constamment derrière les clients qui sont parfois anti-masques. Ces gestes de distanciation sociale, on comprend mais on ne sait pas comment on va faire" dit Giraud Akpovo, propriétaire de 4 autres bars sur Le Mans dont Chez Marcel et le White Bar également situés rue des Ponts-Neufs.

Les deux associés estiment les pertes causées par cette décision administrative à 15 000 €. Ils affirment aussi que leurs 5 employés seront payés normalement malgré cette fermeture. En revanche, s'ils devaient réduire le nombre de clients accueillis dans l'établissement, Giraud Akpovo déclare que le Lodge devra mettre au chômage partiel la moitié du personnel.