Fin de la gratuité des tests Covid-19, les Belfortains sont mitigés

A partir du 15 octobres, les tests de dépistage Covid-19 deviendront payants pour les personnes majeures non vaccinées et sans ordonnance. Les habitants de Belfort accueillent cette nouvelle mesure avec plus ou moins d'enthousiasme.

A partir du 15 octobre, les tests de dépistage Covid-19, PCR ou antigéniques ne seront plus systématiquement gratuits. Les tests PCR coûteront environ 44 euros, les tests antigéniques 22 euros s'ils sont effectués en laboratoire, 30 euros si c'est en pharmacie. Les prix peuvent varier selon les lieux de dépistage. "22 euros un test, si tu fais un restaurant à 50 euros, ça te fait la soirée à 70 euros. C'est évident qu'on va beaucoup moins sortir", soupire Sévan. Cet homme de 35 ans vient se faire tester régulièrement, car il refuse de se faire vacciner.

"Je n'hésiterai pas à acheter un faux pass sanitaire" , Tarek, 20 ans.

Tarek se rend en pharmacie tous les trois jours. "J'en ai besoin pour sortir, si je veux aller au restau, au cinéma ... J'aurai pas les moyens d'en faire autant quand ce sera payant". Alors le jeune homme de 20 ans réfléchit : "Je vais devoir faire des concessions, je me priverai, je ne sortirai plus". Puis, quelques secondes plus tard : "Sinon, je vais acheter un faux pass sanitaire. Ils en vendent pleins sur les réseaux sociaux". Son copain, venu l'accompagner, sourit. "Evidemment qu'on va s'acheter un faux pass. Hors de question de se faire vacciner, et on va pas payer pour des tests quand même."

Des dizaines de rendez-vous ce jeudi

A la pharmacie Carnot, à Belfort, Demri Meir réalise les tests de dépistage. Environ 80 par jour. Il est certain que ce chiffre va baisser. "Forcément, avec les tests payants, certains iront se faire vacciner, et d'autres refuseront de payer, donc ils ne se feront plus tester. Mais il y aura toujours ceux qui continuent à aller au cinéma, au restaurant, eux ils seront bien obligés de se faire tester", explique le jeune homme en blouse blanche. Il a déjà noté plus de 33 rendez-vous jeudi pour des tests antigéniques. "C'est la dernière ligne droite avant les tests payants, donc les gens en profitent", sourit-il.

Une incitation à la vaccination

L'objectif de cette mesure est d'inciter les Français à se faire vacciner car sans vaccin, ni test négatif au covid, impossible d'avoir un pass sanitaire. "Je trouve ça bien de les rendre payants. Chacun doit participer pour sortir de cette crise", assure Manel. La jeune femme de 21 ans est vaccinée, et est venue se faire dépister car elle avait des symptômes du coronavirus.

Même après le 15 octobre, les tests resteront gratuits pour la jeune femme, car elle est vaccinée. Les tests de dépistage, PCR ou antigénique, sont remboursés par la Sécurité sociale pour toutes les personnes vaccinées, les mineurs, ainsi que les tests sur prescription médicale.