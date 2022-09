Fin de la grève des chauffeurs de bus de la Sodetrav dans le Var

Il n'y a plus aucune perturbation sur les lignes de bus de la Sodetrav. Après quasiment sept jours consécutifs de grève, le mouvement est terminé. Depuis jeudi dernier, une partie des 200 chauffeurs de cette société de transport, sous-traitant de la Régie mixte des transports toulonnais dont les bus circulent sur le bassin toulonnais et relient Toulon à Hyères, avait arrêté de travailler. Ils réclamaient notamment une hausse de salaire et l'arrivée rapide de nouveaux bus.

Pas de hausse de salaire mais une prime de 300 euros

Contactée par France Bleu Provence, la CGT précise que les grévistes n'ont pas obtenu la hausse de salaire espérée mais que la direction s'est engagée à verser une prime de 300 euros à tous les salariés. Toujours selon la CGT, la métropole a elle promis de livrer le plus rapidement possible de nouveaux bus.

Trois lignes ont été principalement impactées durant la grève : la 29, 39 et la 103.