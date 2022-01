3.000 tonnes de déchets à collecter à Toulouse, pas de trottoirs propres avant trois semaines

Les éboueurs de l'agglomération toulousaine ont mis fin à leur grève ce jeudi 13 janvier, après avoir signé une accord avec la métropole. Il prévoit notamment 11 jours de sujétion pour compenser le "fini-parti", et un allégement du temps de travail d'une heure et demie par jour en été, quand les Toulousains sont en vacances. Ils vont reprendre la collecte ce vendredi après un mois de mouvement social, pendant lequel les sacs poubelles se sont accumulés sur les trottoirs.

Pas de tournée renforcée pour nettoyer

Vincent Terrail-Novès, vice-président à la métropole en charge des déchets, estime qu'il y a "entre 2.500 et 3.000 tonnes de déchets" qui sont sur les trottoirs de l'agglomération. Il faut "compter deux à trois semaines pour remettre tout à niveau, tout ne sera pas réglé d'ici demain soir", prévient le président de Toulouse-Métropole Jean-Luc Moudenc.

De son côté, le porte-parole de l'intersyndicale considère qu'il faudra même "plus d'un mois". La métropole annonce qu'elle ne compte pas payer d'heures supplémentaires dans les prochains jours pour ramasser les déchets accumulés sur quatre semaines. En revanche les éboueurs vont alterner le sens de leur tournée d'un jour sur l'autre, "de commencer une tournée où elle devait terminer habituellement afin de petit à petit tout ramasser", explique le vice-président.

À partir de ce vendredi, les éboueurs travailleront donc normalement, "en respectant les nouvelles règles, les temps de pause, le code de la route à la lettre", explique le syndicaliste. Il estime que dans ces conditions, même en temps normal, ils n'auront pas le temps de finir leur secteur.

Les Ehpad prioritaires pour la collecte

Durant la période d'évacuation des déchets de la grève, "on va d'abord cibler les secteurs les plus critiques, où il y a un enjeu de santé publique", explique Jean-Luc Moudenc. Il s'agit "des Ehpad, des restaurants, des zones d'habitat collectif". Mais "on ne va pas inventer de nouveaux tracés" pour nettoyer plus vite. En attendant, la Métropole demande donc aux habitants de pavillons individuels de "sortir ses poubelles le jour prévu par le calendrier habituel de collecte".