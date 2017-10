Fin de la grève des éboueurs à Marseille

Un accord a été trouvé entre la direction de la société privée Derichebourg, en charge du ramassage des ordures dans les 2e, 15e et 16e arrondissements de Marseille et les 200 éboueurs grévistes. Le mouvement aura duré 13 jours.

"On a signé un protocole de fin de conflit, sur la base de celui que nous avions présenté mercredi dernier", avec "des aménagements plus favorables", a déclaré à l'AFP le directeur général nettoiement de la société, Emmanuel Brun.

Selon le porte-parole des grévistes, Kamel Djeffel, la direction de l'entreprise s'est engagée à "étudier le cas de chaque salarié, et verser la différence de salaire si une perte est constatée depuis le rachat par la société Derichebourg. La société Derichebourg a fait le choix de revenir à la raison (...) et maintenir les acquis", s'est-il réjoui.Comme réclamé par les syndicats, aucune poursuite judiciaire ne devrait être maintenue à l'encontre des éboueurs, ont fait savoir les deux parties.

"Les marseillais verront la différence dès mardi"

"L'effet est immédiat: les premiers camions tournent depuis ce (lundi) soir pour ramasser les ordures", a précisé M. Djeffel, et "dès demain (mardi) matin, les Marseillais pourront voir la différence". Dans trois arrondissements de Marseille (2e, 15e et 16e), les poubelles débordaient toujours lundi matin, après 13 jours de grève des éboueurs de la société Derichebourg.

"La société Derichebourg veut tourner la page de ce conflit", a commenté son directeur général, regrettant le "coût colossal induit (par le mouvement, ndlr) en terme d'image, d'économie et de traces laissées dans l'entreprise". Dès mardi, des grévistes avaient accepté de débloquer des centres de transfert, permettant aux éboueurs non grévistes et d'autres arrondissements d'y vider leurs bennes. Pourtant, dans un communiqué transmis au cours du week-end, la société s'était émue de la présence de salariés, venus d'autres sociétés qui, au moyen de "pressions et menaces" empêchaient depuis jeudi la reprise du travail des salariés qui le souhaitaient. Des affirmations réfutées par les salariés.