Fin de la grève des éboueurs à Nantes : tout ramasser prendra du temps

A Nantes, les collectes de déchets ménagers ont repris ce mardi. Après sept semaines de conflit, les syndicats ont obtenu l'ouverture de négociations avec Nantes Métropole. Elles débutent ce mercredi de 10h à 12h. Elles devraient porter sur une éventuelle rémunération de la fin du fini-parti, les compensations des jours fériés travaillés et la suppression de 24 postes de ripeurs sur les 210 actuels.

Le syndicat Force Ouvrière espère voir enfin le bout du tunnel, et annonce que toutes les poubelles de la ville seront collectées d'ici jeudi de la semaine prochaine.

Après sept semaines de conflit on est content, on peu enfin nettoyer les rues de Nantes. Ça va être long du fait de la charge accumulée. On va être renforcé par des auxiiliaires et les journées vont être en continu. Pour le trisac on peut espérer une mise à jour fin de semaine, pour les secteurs qui ont un bac de collecte jaune ça sera plus long, jeudi voire vendredi prochain- Anthony Texier, délégué FO