Fin de la grève des éboueurs : plus de 200 tonnes d'ordures ramassées dans l'agglomération nantaise

Après plus de trois semaines d'immobilisation, des camions poubelles ont repris du service ce jeudi. La fin de la grève a été votée par les éboueurs et le ramassage des poubelles a démarré. Plus de 200 tonnes ont été collectées sur la journée.