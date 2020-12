Fin de la grève des ordures ménagères à Marseille

Un accord a été trouvé entre la direction et les syndicats ce mercredi 30 décembre. Les collectes reprennent immédiatement.

"C'est une victoire marseillaise ! Une victoire pour tous les marseillais" s'exclame sur France Bleu Provence le vice président du conseil territorial Marseille Provence délégué à la propreté, Jean-Yves Sayag. Un accord a été trouvé entre les syndicats et la société Derichebourg après 14 jours de grève et de ramassage des ordures dans les 2e, 15e et 16e arrondissements.

Trois à sept jours pour nettoyer

Cet accord prévoit la mise en congé jusqu'au 15 janvier des directeurs du site marseillais de Derichebourg mis en cause. Le salarié intérimaire écarté, de son côté, va revenir dans l'entreprise pendant 6 mois en intérim.

Les collectes de déchets reprennent donc immédiatement, dès ce mercredi après 14 jours de grève. La Métropole Aix-Marseille qui délègue à Derichebourg la gestion des déchets va mettre à disposition des camions-bennes pour la collecte car le matériel de la société a été vandalisé dans la nuit de lundi à mardi. Le nettoyage des ordures accumulées devrait durer entre trois et sept jours.