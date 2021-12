Fin de la grève des poubelles à Marseille, FO vote la reprise du travail

Cette fois la grève des poubelles est bel et bien terminée. Force Ouvrière, le syndicat majoritaire, annonce ce lundi soir un accord avec la Métropole. "Le travail a repris au dépôt d'Arenc" selon Patrick Rué, secrétaire général FO des territoriaux joint par France Bleu Provence.

Un tas de poubelles non ramassées en raison de la grève des éboueurs.

C'est Noël avant l'heure pour les Marseillais ! Force Ouvrière annonce la fin de la grève des poubelles à Marseille. "Les agents viennent de voter en AG la reprise du travail", confirme Patrick Rué, joint par France Bleu Provence. Le patron Force Ouvrière des territoriaux à la ville et la Métropole, vient de signer l'accord sur le temps de travail, déjà validé par les autres syndicats depuis plusieurs jours. La collecte des ordures a repris dès lundi soir, assure Patrick Rué, sans être en mesure de préciser le temps nécessaire pour rendre la ville propre.

Une prime de 100 euros par dimanche et jour férié travaillé

Le texte reconnaît la pénibilité du métier d'éboueurs avec une décôte de 15% sur le temps de travail. La préfecture des Bouches-du-Rhône a deux mois pour se prononcer sur l'accord. Par ailleurs Force Ouvrière indique des avancées supplémentaires obtenues. "Une prime de 100 euros sera désormais versée pour chaque dimanche et jour férié travaillé, précise Patrick Rué. Et la Métropole s'engage à harmoniser les primes sur l'ensemble des six territoires, d'ici l'été prochain". Par ailleurs, l'accord prévoit des "horaires aménagés pour tenir compte du covid".