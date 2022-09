Fin de la panne chez Orange dans les Pyrénées-Orientales

Le réseau Orange mobile et fixe a subi une panne ce dimanche matin entre 6h et 7h50. La situation est revenue à la normale selon l'opérateur.

L'opérateur Orange assure que son réseau fonctionne à nouveau normalement. Une panne ce dimanche matin 4 septembre a affecté l'utilisation du fixe et des mobiles pendant plus d'une heure et demi entre 6h et 7h50.

Une panne géante qui a touché les Pyrénées-Orientales, mais qui s'est étendue d'Avignon à la frontière espagnole. Sur les réseaux sociaux, de nombreux utilisateurs se sont plaints des perturbations.

La panne est liée à une carte informatique défectueuse sur l'un de leurs équipements. La situation est rentrée dans l'ordre.