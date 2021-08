Fin de la quarantaine au Royaume-Uni : les hôteliers de Sarlat espèrent le retour des britanniques

Fini la quarantaine pour les voyageurs arrivant au Royaume Uni a annoncé mercredi soir le gouvernement britannique. Ils ne seront plus obligés de rester isolé entre cinq et dix jours s'ils arrivent dans le pays. Une décision qui pourrait décider les Anglais à revenir en France.

Il n'y a plus besoin de s'isoler quand on arrive sur le sol britannique. Le gouvernement du Royaume-Uni a annoncé mercredi soir la suppression à partir de dimanche de la quarantaine imposée aux voyageurs vaccinés contre le coronavirus arrivant en Angleterre. Les professionnels du tourisme à Sarlat espère revoir rapidement les britanniques notamment pour l'arrière-saison.

"Deux réservations anglaises en plus ce matin"

Derrière le comptoir de son hôtel, en plein centre de Sarlat, Pierre Mariott, le directeur scrute les réservations sur son ordinateur. Beaucoup de français cette année et bonne surprise ce jeudi matin, il compte deux réservations de plus : "Quelques réservations du Royaume-Uni pour la fin du mois d'août et le début du mois de septembre. On voit même que les anglais cliquent de plus en plus sur notre site" explique le patron de la Villa des Consuls. Pour lui, ce n'est pas un hasard. Il y voit l'effet de la fin de la quarantaine.

Pas d'effet immédiat

Jean-Luc Mouyen, gérant de deux hôtels à Sarlat (Le Madrigal et le Compostelle), espère voir arriver en masse les britanniques : _"Tous clients supplémentaires qui viendraient à Sarlat, nous sommes preneurs. Il n'y aura pas d'effet immédiat de la mesure mais sur septembre ou octobre pourquoi pas". Luis Rodriguez aussi sera preneur. Le directeur du Grand Hôtel a vu les anglais déserter la ville du Périgord Noir depuis le Covid-19 : "Cette année, c'est une catastrophe! Les commerces à Sarlat on vraiment besoin de ces clients qui ont un pouvoir d'achat assez conséquent. Cette clientèle nous a permis de vivre et de survivre nous les commerçants". _

En attendant l'arrivée des anglais, les hôteliers peuvent se consoler avec de nombreux Belges, les Suisses ou les Américains.