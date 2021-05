Déconfinement : ces retraités en camping-car profitent de la fin des 10km pour venir en Dordogne

Nicole et Clovis ont attendu la date du 3 mai et la première phase du déconfinement pour enfin sortir de leur belle Gironde et venir en Dordogne. Ces deux retraités de la viticulture ont pris la route après un mois sans pouvoir dépasser les 10 ou les 30km.

Un départ à l'aube

Nicole et Clovis sont en mode sieste et détente sur leurs transats. Le couple prend un petit bain de soleil bien mérité au pied de son camping-car sur le parking réservé à Montignac. Ces septuagénaires ont pris la route à l'aube lundi matin depuis le Médoc : "On est parti à 7 heures moins 20 de Verdon et à 11 heures, on est arrivé là. On s'est installé, on a mangé. Cela faisait un mois qu'on était enfermé. On a dit dès qu'on est déconfiné, on part quelques jours" explique Nicole. Mais tout s'est décidé en fin de semaine dernière pour les septuagénaires comme le précise Clovis : "J'ai commencé à sortir le camping-car de son abri vendredi après les annonces et je l'ai nettoyé".

"Oui, ça nous a manqué"

Cela fait 25 ans que Nicole et Clovis partent dès qu'ils peuvent un peu partout en France. Ils ont déjà épuisé trois camping-cars et donc forcément ne pas partir a laissé un vrai vide : "Parce qu'on a besoin de se changer les idées, de voir d'autres personnes. En plus quand on est confinés et qu'on respecte les règles, c'est très long" assure Nicole.

On aime bien cette région, on aime bien les gens. Ils sont très sympas, plus que chez nous !" - Nicole

Le programme de la semaine est déjà prêt : ce sera randonnée autour de Montignac : "On a sept jours de marche !" puis direction le Bergeracois mais cette année ils ne partiront pas plus loin que la Nouvelle Aquitaine.