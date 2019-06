Fin de la taxe d'habitation : les Mayennais économiseront en moyenne 633 euros par an

Mayenne, France

Combien économiserez-vous avec la suppression de la taxe d'habitation ? C'est la question que les Français se posent, alors que le gouvernement vient de confirmer mardi le calendrier de cette mesure pour les résidences principales dans le département. En Mayenne, les 134.426 foyers concernés vont économiser 633 euros en moyenne par an, en 2023.

Cette année déjà, les près de 89.847 foyers mayennais concernés par l’exonération ont pu réaliser un gain moyen de 353 euros. Ces mêmes foyers économiseront en moyenne 543 euros de taxe d’habitation en 2020. La suppression totale de la taxe d’habitation pour les 20 % de ménages les plus aisés - ils sont un peu plus de 20.000 - se fera par étapes, entre 2021 et 2023. La première année, ils payeront 30 % de moins, la deuxième (en 2022) 66 %, avant la disparition de cette taxe la troisième année. Ce qui représentera alors, pour ces foyers aisés, une économie moyenne de 1.036 euros.

Si l’économie des Mayennais sera à terme de 633 euros en moyenne, des disparités sont évidemment observées selon les communes. L’économie moyenne sera en effet inférieure à 500 euros à Alexain, Carelles et Landivy, autour de 700 euros à Craon et Mayenne, et plus de 800 euros à Pontmain et Saint-Berthevin.

Découvrez les chiffres, commune par commune