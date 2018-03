Bordeaux, France

"Pas de santé sans toit." C'était le mot d'ordre jeudi matin des bénévoles et membres de Médecins du Monde rassemblés place Pey-Berland à Bordeaux. La trêve hivernale se termine le 1er avril, et dans la capitale girondine, d'après les associations, 400 personnes vont se retrouver sans solution d'hébergement. Des personnes particulièrement exposer aux problèmes de santé, car pour elles l'accès aux soins est difficile.

Un sans-domicile sur deux en France souffre de troubles psychiques

Damien, le coordinateur du centre d'accueil de Médecins du monde à Bordeaux, constate tous les jours les effets néfastes de la vie dans la rue sur la santé : "Par exemple, le non-accès à l'eau potable a évidemment un impact sur la santé. On rencontre aussi des gens qui ont de graves problèmes de sommeil avec tout ce qui va avec comme de grosses angoisses par exemple. Vivre dans la rue, cela a un fort impact sur la santé psychique." Autre problème de santé auquel sont confrontées les personnes mal-logées ou sans-abri : les soins dentaires. C'est ce qu'explique Camille, elle est infirmière et bénévole à Médecins du Monde : "Quand on n'a pas de soins d'hygiène, une carie ça peut vite faire une infection, qui ensuite peut entraîner une septicémie. Ca peut très vite s'aggraver, et ces gens ne savent pas où se faire soigner."

Aujourd'hui, il y a environ 143 000 sans-domicile en France. © Radio France - Olivia Chandioux

"A la rue, toutes les saisons tuent." Damien, coordinateur du centre d'accueil bordelais de Médecins du Monde

Une situation précaire avec une conséquence très concrète. L'espérance de vie d'une personne sans-abri est de 49 ans, contre 80 pour la moyenne nationale. Un chiffre révoltant pour Philippe membre de l'association : "C'est la traduction terrible de l'impact de la vie dans la rue sur la santé. Sans toit, l'accès aux soins devient très très compliqué." Pour Damien, coordinateur du centre d'accueil bordelais de Médecins du monde, il faut trouver des solutions d'hébergement sur la durée pas seulement dans les périodes de grand froid ou de canicule : "Il faut trouver des solutions d'hébergement plus adaptées, plus encadrées par les travailleurs sociaux, notamment pour permettre à ces personnes en situation de précarité de recréer un parcours de soin." 72% des personnes soignées par Médecins du Monde en France sont sans-abri ou mal logées.