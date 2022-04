Fin de la trêve hivernale : au moins 3000 personnes vivent dans des squats à Marseille

"Le squat c'est l'ultra précarité à Marseille" résume Pierre Albouy, bénévole de l'association "AUP" (Association des Usagers de la Pada (plate forme des demandeurs d'asile) de Marseille qui fait partie du collectif "Alerte Paca". C'est le plus bas de l'échelle, alors qu'on évoque souvent les 40.000 logements indignes à Marseille, il y a donc pire. Pire, c'est pour ceux qui se retrouvent à payer un loyer pour avoir un toit dans un immeuble à moitié à l'abandon, où au mieux il y a l'électricité et l'eau, au pire il n'y a rien et où certains même meurent (4 personnes décédées en un an). Il est évident que l’absence des services de base impacte les pratiques d’hygiène, la dignité et la santé.

Les personnes paient un loyer probablement à un système mafieux et d'autres paient des obligations à tout un réseau de trafic de drogue et de cigarettes - Pierre Albouy

Alors que la trêve hivernale vient de prendre fin ce jeudi 31 mars, le collectif "Alerte PACA" dresse un état des lieux inquiétant de la situation à Marseille. Il recense 37 squats à Marseille, un chiffre "sous-estimé" précise Pierre Albouy dans lesquels vivraient au moins 3.000 personnes. Parmi elles certaines risquent dans les prochains d'être chassées alors qu'elles n'ont aucun contact direct avec un propriétaire. Ces habitants pensent pourtant être protégés parce qu'ils paient un loyer mais ce n'est pas le cas. La plupart de ces habitants sont des personnes en demande d’asile, des déboutés ou des sans-papiers

Le collectif demande la création urgente d'un espace d'échange et de travail pour poursuivre le diagnostic et trouver des solutions adaptées assorties de moyens pour aider ces familles.