Toulouse, France

La trêve hivernale se termine samedi 31 mars. Et aucune garantie de logement n'est donnée pour les sans-abris au-delà de cette date. 1200 personnes ont pu se loger cet hiver à Toulouse, grâce aux places mises à disposition par la préfecture dans des centres d'accueil, des hôtels et des gymnases. Médecins du Monde s'inquiète. L'association n'a aucune garantie quand à la reconduction de ces places d'accueil. L'accès au logement est pourtant une condition obligatoire pour assurer la santé des plus démunis.

#PasDeSanteSansToit

Selon Médecins du Monde, une trentaine de sans-abris meurent chaque année dans les rues toulousaines. La faute à un suivi inexistant. "Quand on survit à la rue, la santé c'est pas le principal problème que l'on a, affirme Geneviève Genève, secrétaire régionale de Médecins du Monde en Midi-Pyrénées. "Beaucoup ne se font soigner qu'en cas d'urgence absolue, lorsque le pronostic vital est engagé. Il ne peut pas y avoir de santé s'il n'y a pas de toit". 72% des patients reçus dans les centres d'Accueil de Soins et d'Orientation (CASO) de l'association déclarent avoir un problème de logement.

#PasDeSanteSansToit, c'est d'ailleurs le hashtag lancé par l'association pour alerter l'opinion publique.

Pour la fin de la trêve hivernale, nous avons envoyé au président de la République et son gouvernement des avis de non-expulsion.@EmmanuelMacron, il est temps de tenir vos promesses !

Partagez cette vidéo pour pousser l’État à agir.

>https://t.co/yciiU8sZJx#PasDeSanteSansToitpic.twitter.com/yUtFToDVhd — Médecins du Monde (@MdM_France) March 29, 2018

"A la rue, toutes les saisons tuent"

Quid du sort de nombreux sans-abris à la fin de la trêve hivernale? On estime déjà à plus de 2000 le nombre de sans-abris à Toulouse. Un chiffre qui pourrait grossir si les places de logement déjà mises en place venaient à être progressivement supprimées. "A la rue, toutes les saisons tuent", "être malade à la rue réduit les chances de survie"... Des slogans écrits sur de grands panneaux lors de l'action square Charles de Gaulle.

Une tente installée Square Charles de Gaulle le temps du rassemblement. © Radio France - Marius Delaunay

Des rassemblements dans une quinzaine de villes en France

Le rassemblement toulousain répondait à l'appel national lancé par Médecins du Monde. Une quinzaine d'actions similaires ont eu lieu dans une dizaine de ville comme Paris et Lyon. Des rassemblements en couverture de survie pour dénoncer un problème de plus en plus fréquent.