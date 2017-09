Fin de le la taxe couche-culotte : les nounous du Lauragais près de Toulouse ne paieront pas

Le feuilleton a duré plus d'un an. Les assistantes maternelles étaient sous le coup de deux décisions d'intercommunalités qui exigeaient 92€ par an pour prendre en charge le surplus d'ordures. Elles en ont appelé au gouvernement, menacé d'aller en justice. Finalement Terres du Lauragais abandonne.

Cette fois c'est la bonne , l'affaire de la taxe couche-culottes dans le Lauragais est définitivement close!

Selon nos confrères de la Voix du Midi Lauragais, le conseil communautaire Terres du Lauragais a voté une délibération mardi pour annuler le maintien de la taxe pourtant revenue à l'ordre du jour le 11 juillet dernier. Christian Portet le président de la communauté s'est appuyé sur les lettres des ministères que les nounous avaient reçues et qui stipulaient qu'une telle taxe d'ordure ménagère "spécifique" était "illégale".

Les 108 nounous du secteur de Villefranche-de-Lauragais, Calmont ou Nailloux sont soulagées. Même si certaines craignent de voir apparaître d'autres contraintes dans les années à venir.

Plus d'info à suivre...