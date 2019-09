Fin de saison pour les jardins éphémères du Mans

Le Mans, France

Toutes les bonnes choses ont une fin. C'est le cas du jardin éphémère de la place de la République au Mans. Cet îlot de verdure de 800 mètres carrés installé mi-juillet en plein cœur de la ville va être démonté dès lundi prochain pour laisser place à d'autres événements. L'heure de faire un premier bilan de cette opération de verdissement.

Une oasis très fréquentée des Manceaux

A l'heure du déjeuner, la pergola et les bancs sont pris d'assaut par les badauds. Yannick, la cinquantaine lézarde au soleil, sur l'une des chaises longue en bois. "Je suis conducteur de bus, je profite de mes coupures pour venir me reposer ici et c'est un vrai plaisir", lâche-t-il le sourire aux lèvres. Certains, comme Nelly et sa petite fille sont de vraies habituées : "Cela fait deux jours de suite qu'on vient déjeuner ici sur les bancs, il y a trop de monde aux fast-food, on est aussi bien ici dehors avec le temps qu'il fait!"

L'idée que ce jardin soit démonté à la fin de la semaine n'emballe pas Gwendoline, venue déjeuner sous les brumisateurs : "c'est dommage, il faudrait laisser cet espace au moins jusqu'à l'automne et puis pourquoi pas le remettre dès le printemps", suggère-t-elle.

Une nouvelle édition en 2020?

Forte de ce succès, la mairie envisage déjà de renouveler l'expérience. "On a quasiment l'obligation de reconduire l'opération l'an prochain!", s'exclame Bernard Breux, adjoint en charge de la nature à la ville du Mans.

Seule ombre au tableau, certains restaurateurs de la place se plaignent de nuisances en fin de journée. "Le soir, on perd des clients à partir d'une certaine heure car il y a des bagarres. Certains viennent jusqu'à notre terrasse et ennuient nos clients", regrette l'un d'eux.

Une enquête sera menée auprès des habitants et des commerçants pour peaufiner le jardin éphémère de l'année prochaine.